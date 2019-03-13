Özhaseki: 'Hem hizmet ederiz, hem de kötülerle sonuna kadar savaşırız' - ANKARA
Özhaseki: "Hem hizmet ederiz, hem de kötülerle sonuna kadar savaşırız" - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşmasıANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Pursaklar'da halka hitap etti.
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