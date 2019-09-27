Özhaseki’den ‘İstanbul depremi’ yorumu

-Özhaseki'den detaylar

-Özhaseki'nin konuşması

-detaylar



( KAYSERİ )- “Dün bana göre sadece ihtardı, salladı. ‘Ben geliyorum unutmayın beni’ dedi ama büyük deprem kenarda bekliyor” KAYSERİ



- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da yaşanan depreme ilişkin olarak, “Dün bana göre sadece ihtardı, salladı. ‘Ben geliyorum unutmayın beni’ dedi ama büyük deprem kenarda bekliyor” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kayseri’de, Kayseri Üniversitesi’nin 2019 -2020 Akademik Yılı ‘Yerel Yönetimler ve Kentleşme’ konulu açılış dersine katıldı.

Erciyes Üniversitesi Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu’nda verilen ders, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, derste yaptığı konuşmada, Türkiye’de yerin üstünün olduğu kadar yerin altının da hareketli olduğunu söyleyerek, “1999 depreminde yaşadıklarımızın şöyle bir düşünün. Binlerce insanın ölmesi, binlerce evin yıkılması ve bunun neticesinde bir dram bugüne kadar sürüyor. Dün İstanbul sallandı, şimdi deprem konuşuluyor ama bu depremi bugün konuşmak gerekmiyor. O yerin altındaki hareketlilik yüzyıllardır sürüyor. Bizi bekleyip de bugün açığa çıkmıyor. Bundan 500 sene öncede var, bin sene öncede var. Şunu bilmeliyiz, bu yaşadığımız coğrafyanın üstü hareketli olduğu gibi altı da hareketli. Alt tarafta müthiş bir hareketlilik var. Fay kırıkları var, çok belli. Bu fay kırıklarının gittiği yerler belli. Belirli dönemlerde belirli aralıklarla belirli süre içerisinde bu kendini hissettiriyor. Bakanlığım döneminde İstanbul’a çok emek verdim. Hep o büyük depremden bahsederler. Hocalarımızın büyük kısmı da ‘Önümüzdeki 20 sene içerisinde beklediğimiz büyük deprem olacak’ diyorlar. Yarın mı olur, 19 sene sonramı olur bunu bilmeyiz. Bize tarih şunu gösteriyor ki; 1930’lar Erzincan’da başlayan deprem, 30 sene aralıklarla bir çizgi halinde Marmara denize kadar gelir. Marmara açıklarında tarihsel olarak geriye baktığımızda 450 yılda bir yaşanmış 7 ve üzerinde dehşet depremler var. Şimdi süre dolmuş gözüküyor. Bakanlığım döneminde çok derse çalıştım. Mecliste sabaha kadar anayasa görüşmeleri var, ilçe başkanından rica ettim. ’A partili, B partili şurada toplanalım size anlatacaklarım var’ dedim. İstanbul’un depremselliğini, geçmişte yaşadıklarını, bekleyen tehlikeyi ve tehdidi tek tek anlattım. Bu işin partisi olmaz. Deprem geldiği zaman A partili B partili demez. Alır, götürür. Hem de insanların en sevdiklerini götürür” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin birçok risklerinin olduğunu söyleyen Özhaseki, özellikle İstanbul başta olmak üzere belirli bölgelerinde en büyük riskin deprem olduğunu kaydederek, “Türkiye’nin birçok riskleri var ama emin olun başta İstanbul’umuz olmak üzere ülkemizin belirli bölgelerinde en büyük risk depremdir. Onunla kavga olmaz. Tabiatla kavga edilmez. Sonucunda olduğunda ‘Kader’ deyip işin içinden sıyrılamayız. Tedbir almalıyız, elimizden geleni yapmalıyız. Bilim ve teknoloji ne diyorsa sonuna kadar takip etmeliyiz. Elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra karşımıza bir manzara çıkıyorsa ona da ‘Kader’ demeliyiz. Dün bana göre sadece ihtardı, salladı. ‘Bel geliyorum unutmayın beni’ dedi ama büyük deprem kenarda bekliyor” şeklinde konuştu.

Açış dersine Özhaseki’nin yanı sıra, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



