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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
- Özgür Suriye Ordusu Askerleri Hazır Bekliyor

- Özgür Suriye Ordusu Askerleri Hazır Bekliyor

Askerlerin görüntüsü

Eğitim Merkezi Gesi 

-İbrahim Hüseyin ile röp
-Detaylar

( AZEZ ) - Özgür Suriye Ordusu askerleri hazır bekliyor AZEZ

- Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı harekatında Mehmetçiğimize destek veren Özgür Suriye Ordusu askerleri, olası Tel Rıfat operasyonu için hazır bekliyor. Suriye’nin Azez bölgesinde konuşlanan Sultan Murat Tümenine bağlı askerler, eğitimlerini sürdürüyor. Zeytin ağaçlarının altına kurulan birlikte kalan askerler, Tel Rıfat operasyonu için hazır bekliyor. Askerlerin durumu hakkında bilgi veren Sultan Murat Tümeninden İbrahim Hüseyin, “2. Kolordusu olarak, Sultan Murat Tümeninin eğitim merkezindeyiz. Askerlerimiz 24 saat hazır. Fehim İsa komutanımız, Türk kardeşlerimize 10 bin askerle hazır olduğumuzu söyledi.

Biz komutanlarımızdan emir bekliyoruz” dedi.
Birlikte, Türkiye tarafından eğitilen özel askerler de yer alıyor.
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