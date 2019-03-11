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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Özge Özpirinçci’nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis istemi

Özge Özpirinçci’nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis istemi

Küçük çocuğu darp ettiği evdeki kamera görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Adli Kontrol Diana Kamera Hapis İstemi 


- Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci’nin yeğenine şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında adli kontrol hükümleri uygulanan Özbekistan uyruklu bakıcı hakkında, “basit yaralama” ve kötü muamele” suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Ünlü oyuncu Özge Özprinçci’nin sosyal medya hesabından 2 yaşındaki yeğeni A.B.T.’nin bakıcısı tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek yardım istemesi üzerine bakıcı Zurafo Ergasheva hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Küçük çocuğu altını ıslattı diye dövmüş Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özbekistan vatandaşı şüpheli Z.E.’nin müşteki H.H.T.’nin oğlu olan mağdurun bakımını üstlenerek müştekinin yanında işe başladığı anlatıldı. Olay günü şüphelinin altını ıslatan mağdurun poposuna vurduğu ve koltuk altlarından tutarak koltuğa fırlattığı kaydedilirken, evdeki kamera kayıtlarından görüntüleri izleyen müştekinin şüpheliyi işten çıkardığı belirtildi. Mağdurun olay nedeniyle basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı vurgulandı. Şüpheliye 2 buçuk yıla kadar hapis istemi İddianamede şüphelinin, “basit yaralama” ve “kötü muamele” suçlarından toplamda 8 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede gönderildiği Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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