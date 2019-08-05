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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Özersay: '(Kıbrıs) Ya şartlar değişmeli ya da bugünün şartlarına uyan bir ortaklık modeli bulunmalı' - ANKARA

Özersay: '(Kıbrıs) Ya şartlar değişmeli ya da bugünün şartlarına uyan bir ortaklık modeli bulunmalı' - ANKARA

Özersay: "(Kıbrıs) Ya şartlar değişmeli ya da bugünün şartlarına uyan bir ortaklık modeli bulunmalı" - ANKARA - 11. Büyükelçiler Konferansına katılan davetlilerden detaylar - KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın konuşmasıANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 11. Büyükelçiler Konferansı (BKON) kapsamında Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerine hitap etti. (2)

Yurt Dışı Büyükelçiler 

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