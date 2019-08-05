Özersay: '(Kıbrıs) Ya şartlar değişmeli ya da bugünün şartlarına uyan bir ortaklık modeli bulunmalı' - ANKARA
Özersay: "(Kıbrıs) Ya şartlar değişmeli ya da bugünün şartlarına uyan bir ortaklık modeli bulunmalı" - ANKARA - 11. Büyükelçiler Konferansına katılan davetlilerden detaylar - KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın konuşmasıANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 11. Büyükelçiler Konferansı (BKON) kapsamında Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerine hitap etti. (2)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım