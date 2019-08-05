Özersay: 'Kıbrıs'ta federal ortaklığın bugün şartları mevcut değildir' - ANKARA
Özersay: "Kıbrıs'ta federal ortaklığın bugün şartları mevcut değildir" - ANKARA - 11. Büyükelçiler Konferansına katılan davetlilerden detaylar - KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın konuşması11. Büyükelçiler KonferansıANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 11. Büyükelçiler Konferansı (BKON) kapsamında Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerine hitap etti. (1)
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