Özel sporcuların bayrak sevgisi duygulandırdı Haberi

- Down Sendromlular Masa Tenisi Avrupa 3’üncüsü Salih Can Öztangal’ın göğsünde taşıdığı Türk Bayrağını öperken yaşadığı duygu yoğunluğu hem gururlandırdı hem de duygulandırdı. Samsun Valisi Osman Kaymak, ulusal ve uluslararası alanda dereceye giren özel sporcuları makamında ağırladı. Sporcularla tek tek ilgilenen Vali Kaymak, özel sporculara başarılarının devamını diledi. Down Sendromlular Masa Tenisi Avrupa 3’üncüsü Salih Can Öztangal’ın Vali Osman Kaymak ile selamlaşması renkli görüntüler oluşturdu. Öztangal’ın Türk Bayrağını öperek, “Bu bayrak inmeyecek” demesi hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Vali Osman Kaymak da bu hareketten sonra, “İşte Samsun bu” dedi.

Down Sendromlular Masa Tenisi Türkiye 1'incisi Mehmet Yasin Bayraktar da ziyarette "Bu bayrak asla inmez" diye konuştu