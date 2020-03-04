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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Özel sektörde çalışmasına rağmen eğitim aşkı hiç bitmedi, binlerce öğrenciyi kitapla buluşturdu

Özel sektörde çalışmasına rağmen eğitim aşkı hiç bitmedi, binlerce öğrenciyi kitapla buluşturdu

Hakan Ay ile kargolar ve kitaplığın önünde röportaj

Yurt Dışı Özel Sektör Öğrenciler Öğretmenlik Birinci Sınıf 

-Hakan Ay'ın kitaplığını düzenlerken detay
-Hakan Ay'ın kargoları hazırlaması
-Hakan Ay'ın kargo poşetleri ile evden çıkması
-Hakan Ay'ın kargo poşetleri ile binadan çıkması
-Hakan Ay'ın kargo poşetlerini aracının bagajına koyması
-detaylar
-Kitapları teslim alan öğrencilerin Hakan Ay'a teşekkür ettiği görüntüler

( KAYSERİ - ÖZEL)- 5 yıl ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra özel sektörde çalışmaya başlayan Hakan Ay, binlerce öğrenciye okuma sevgisini aşılıyor- Hakan Ay, evde poşetlere özenle yerleştirdiği kitapları kargo ile Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor KAYSERİ

- 5 yıl ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra özel sektörde çalışmaya başlayan Hakan Ay, 'İçimdeki eğitim aşkı hiç bitmedi" diyerek aldığı desteklerle Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarla sosyal medyadan iletişime geçerek binlerce kitap gönderdi. 47 yaşındaki Hakan Ay, 5 yıl ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra özel sektörde çalıştığını, öğretmenlik mesleğinin ve eğitim aşkının hiç bitmediğini ifade etti.
Türkiye'nin dört bir yanına bir kaç yıldır kitap gönderdiğini ve binlerce öğrenciye kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalıştığını söyleyen Hakan Ay, "Öncelikli olarak evlerde kullanılmayan ikinci el kitapları okullara göndermeye başladım. Bu çalışmam ileriki günlerde yaygınlaştı ve bunu duyanlar maddi olarak destekte bulunmaya başladılar" dedi.
Kendisine yurt dışından da destek verenlerin bulunduğunun altını çizen Hakan Ay, "İnternet üzerinden birinci sınıf kitapları satın aldık. Sosyal medya üzerinden okullarla irtibata geçtik. İhtiyacı olan okullar, doğu, batı, kuzey, güney hiç fark etmiyor. Kayseri’de de 7 okula kitap gönderdim. Öğretmenlerimiz ile bağlantı kurup adreslerine kitapları kargo yolu ile gönderiyorum" diye konuştu.
2020 yılında son gönderdiği kitaplarla birlikte 230 okulda binlerce öğrenciyi kitapla buluşturmanın sevincini yaşadığını söyleyen Hakan Ay, "Binlerce öğrenciye bu kitaplarımız ulaşmış olacak. Kitaplarla buluşan öğrenciler o kadar çok seviniyorlar ki bana fotoğraflarını gönderiyorlar, video yolluyorlar. Beni bir öğretmen olarak ayrıca mutlu ediyor." ifadesinde bulundu.
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