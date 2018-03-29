Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları - KAYSERİ

- Oyunlardan detaylar - Özel Olimpiyatlar Türkiye Direktörü Didem Ünsür konuşması - ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Apalak konuşmasıÖzel Olimpiyatlar Bölge Oyunları - Erciyes Üniversitesinin ev sahipliğindeki İç Anadolu Bölge Oyunları'nda, yaklaşık 200 özel ve partner sporcu mücadele ettiKAYSERİ (AA) - Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları, Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğindeki İç Anadolu Bölge Oyunları ile sürdü.Özel Olimpiyatlar Türkiye Direktörü Didem Ünsür, ERÜ Ahmet Bilge Spor Salonu'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, özel çocukları sosyal hayatın içine çekebilmek amacıyla düzenledikleri etkinliklerin İç Anadolu Bölge Oyunları ile devam ettiğini belirtti. Özel Olimpiyatlar'ın dünya çapında bir organizasyon olduğunu belirten Ünsür, "Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları'nı her sene gerçekleştiriyoruz. Biz 35 yıl önce bu yola çıktık. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki çok doğru yoldayız. Özel eğitime gerekli olan bireyleri bulundukları kapıların ardından çıkartıp sosyal hayatın içine çekebilmek önemli." dedi. ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Apalak ise sporun, her birey için önemli olduğunu, özellikle belirli bir eğitimle yapıldığında, bir yaşam biçimine dönüştüğünde, bireylere hem bedensel hem de zihinsel büyük faydalar sağladığını vurguladı.Bu tür bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktaran Apalak, evrensel bir değere sahip sporun, özel çocukların sosyal hayata adaptasyonuna, birbirleriyle ve toplumla kaynaşmalarına büyük katkı verdiğini dile getirdi.Konuşmaların ardından Özel Çocuklar Mehteran Takımı, gösteri sundu.Törenden sonra atletizm ve futbol branşlarında yarışmalar düzenlendi. Organizasyonda, yaklaşık 200 özel ve partner sporcu kıyasıya mücadele etti