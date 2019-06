Özel öğrencilerin karne sevinci

-Protokolün öğrencilerle sohbeti

-Müdür, hayırsever ve veli ile röportaj



( İZMİR ) - İzmir’de 850 bin öğrenci karne aldı İZMİR



- İzmir’de 2018-2019 eğitim öğretim yılı 850 bin öğrencinin karne almasıyla tamamlandı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Konak Hamdi Dalan Özel Eğitim Okulunda düzenlenen törenle özel öğrencilere karnelerini takdim etti. Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir’de de karne sevinci yaşandı. İzmir’de 850 bin öğrenci karnelerini aldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de, Konak Hamdi Dalan Özel Eğitim Okulunda düzenlenen törenle özel öğrencilere karnelerini verdi. Sınıfları gezen protokol, daha sonra atölyeyi de ziyaret ederek öğrenciler ve velilerle sohbet etti. “Okulun güzel bir hikayesi var” İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “2018-2019 eğitim öğretim yılını İzmir’de 60 bin öğretmen, 850 bin öğrenci ile kazasız belasız bir şekilde tamamladık. Öğrencilerimizin aldığı karnelerin başarılı olduğunu görüyorum. Velilerimizin de bu karneleri kendi karneleri gibi değerlendirmelerini istiyorum. Bakanımızın açıkladığı gibi, yaz tatilinde yapılması gereken etkinlikleri de internet sitemizden paylaşmış bulunmaktayız. İçinde bulunduğumuz özel eğitim okulunun çok güzel bir hikayesi var. Yaklaşık 10 dönümlük bir arazide boş, iptidai şartlarda bulunan bir binanın hayırseverimiz Aysu Dalan tarafından eğitim öğretime kazandırılarak eğitime hazır hale getirilmesi ile birlikte özel eğitim öğrencilerinin hizmetine sunuldu. Kendi imkanları ve bütçeleriyle her şeyi yaparak devlete devrettikleri için Aysu Hanım’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Sıfırdan yapıldı Vefat eden babası Hamdi Dalan adına yaptırılan okulla ilgili konuşan hayırsever Aysu Dalan da, “70’li yıllarda yapılan bu okul daha sonra çeşitli sebeplerle işlevini kaybetti. Biz yıkık dökük bu binayı Ömer Bey’in fikirleriyle yeniledik, sıfırdan bu hale getirdik ve Milli Eğitim’e bağışladık. Milli Eğitim, taşımalı eğitimiyle, yemekleriyle, her şeyiyle çok güzel bir şekilde eğitime devam ediyor. Öğretmenler son derece fedakar. Bu okulda çok güzel şeyler yapılıyor. Özel çocuklarımıza ve gençlerimize faydalı olmak, bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.

“Rüya gibi” Karne töreninde en az öğrenciler kadar veliler de heyecanlıydı. Çocuğunu 6 yıl okula gönderemediğini, İstanbul’dan İzmir’e taşındığını ve 23 yaşındaki oğlu Alper Önal’ın bir yıldır eğitime devam ettiğini belirten veli Müzeyyen Önal, “6 sene boyunca çocuğum için okul sırası beklemiştim. Okul bulamamıştım. Sonra bizi bu okula kayıt için çağırdılar. Geldiğimde çok şaşırdım. Hiç böyle bir okul beklemiyordum. Çocuğuma eğitim versin de, yıkık dökük olsa da olur diye düşünüyordum ama bu okul benim için rüya gibi oldu. Donanımı, öğretmenler, idareciler, herkes o kadar seçilmiş ki sanki rüyadayım. Birileri beni uyandırıp ‘kalk’ diyecek gibi korku var içimde. Her şey kelimelerle anlatılamayacak kadar fevkalade. Hayırseverlerimize ve Milli Eğitim’e teşekkür ediyoruz. Bu okul bize armağan” ifadelerini kullandı. “Çocuğum daha mutlu” Otizmli olan oğlunun okula başladığından bu yana olumlu yönde gelişmeler kaydettiğini belirten veli Önal şöyle konuştu: “Çocuğum eğitim aldıktan sonra daha fazla sosyalleşti. Ben bir veli olarak profesyonel değilim, sadece bir veliyim. Okuldaki etkinliklerin çocuğuma olumlu etkileri oldu. Çocuğumu daha mutlu görüyorum. Bu bize de yansıdı.”