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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Özel öğrencileri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Video

Özel öğrencileri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Video

Kaza yerinden görüntü

Rehabilitasyon İlk Müdahale Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Servis Aracı 

-yaralılardan görüntü
-Kaza yapan araçlardan görüntüler
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencilerini taşıyan servis ile otomobilin çarpışması sonucu 3’ü özel öğrenci olmak üzere 4 kişi yaralandı.Kaza, 15.30 sıralarında Başiskele Mahmutpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmutpaşa Caddesi ve Fakülte Caddesi kesişiminde E.A. idaresindeki 41 ABA 453 plakalı otomobil ile özel gereksinimli öğrencileri taşıyan B.D. idaresindeki servis minibüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu koltuğunda bulunan S.A. ve servis aracındaki B.D., Ş.F. ve S.A. adlı öğrenciler yaralandı.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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