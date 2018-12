Özel öğrencilere neyli terapi İzle

-öğrencilere ney üfletmeye çalışılırrken detay

-öğrencilerden detay

-ney konserinden detay



( AYDIN - ÖZEL) AYDIN



- Aydınlı ünlü müzik terapisti neyzen Kerem Tufan, Nazilli’de özel eğitim öğrencilerine ney terapisi düzenledi.

Down sendromlu ve otizmli özel öğrenciler, neyin dinginliğiyle rahatladı. Aydın’ın Nazilli ilçesinde orta-ağır düzeyde zihinsel engelli ve down sendromlu çocukların eğitim aldığı Nazilli Güzelköy Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde özel eğitim öğretmeni Aslı Tunçyürek’in daveti üzerine okula ilk kez gelen ve öğrencilere ney dinletisi ile güzel bir gün geçirten neyzen Kerem Tufan, özel öğrencilerin neye olan ilgisini görünce sık sık okulu ziyaret ederek neyle terapi konusunda gönüllü destek vereceğini ifade etti.

Müziğin eskiden beri bir tedavi yöntemi olduğunu vurgulayan Kerem Tufan, müzik-otizm projesiyle otistik çocuklara ney sesi dinleterek tedavilerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Okulda, özel öğrencilerin başlıca sorunları olan sosyal iletişim, konuşma, ses, nefes alma ve duruş bozukluklarını düzeltme, motor becerilerini geliştirme ve konsantre sürelerini uzatmaya yönelik egzersizler uygulayan Neyzen Kerem Tufan, müziğin büyülü tedavi etkisini öğrencilerin tedavisi için kullanıyor. Özel bir kolejde çalıştığı dönemde tanıştığı ağırlıklı olarak otizmli, mental ve down sendromlu çocuklardan oluşan özel eğitim sınıfı öğrencilerinin müzik derslerine girmeye başlayan büyük bir ilgiyle onları tanımaya yönelik derin bir araştırma içine giren Neyzen Kerem Tufan, Türkiye'deki bu konunun uzmanları olan, Psikiyatri Uzmanı ve müzikoterapist Adnan Çoban ve Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Kemal Arıkan'ın da desteğini alarak, "Müzikotizm" projesini gerçekleştirdi. Ney’in çok kadim bir kültürün bizlere miras bıraktığı naif bir enstrüman olduğunu ifade eden neyzen Kerem Tufan; “Sazlıktan kesilen kargılardan imal edilen Ney’in, psikolojimize, ruh halimizin geneline hitap eden, ruha şifa veren bir özelliği var. Ben de uzun süren eğitimlerimin sonunda bir müzik terapisti olarak ve enstrümanın da ney olması vesilesiyle ve avantajıyla özel gereksinimi olan bireylere Ney ile birlikte terapi ve şifa paylaşmak amacıyla gönüllü olarak okul okul geziyorum. Erişebildiğim okullara, engelliler okuluna, rehabilitasyon merkezlerine gidip bu sedayı paylaşıp, onların da, o kanatsız meleklerin de huzur bulmalarını sağlayıp yoluma devam ediyorum. Bu Nazilli'de ilkti, ama Allah nasip ederse son olmayacak. Bundan sonra inşallah sık sık bir araya geleceğiz. Otizmli kardeşlerimizin sürekli tekrarlayan hareketleri vardır. Hepsinin farklıdır ve öfke nöbetleri vardır. Ben bu sazın sedasını onlarla 10 yıl önceden beri paylaşıyorum. Bu sazı üflediğim hiç bir okulda, hiç bir toplulukta, otizmi olan hiç bir öğrencinin öfke nöbetine denk gelmedim. Onların halleri arasında birçok tecrübeye sahibim. Bir özel eğitim öğretmeni kadar sahibim. Özel alanım çünkü bunun üzerinde ihtisas yaptım. Çok önemli bir şey var öfke nöbetlerine, takıntılı hareketlerine bu sazı dinlerken vedalaşmış oluyorlar ve bunu velileri, öğretmenleri çok iyi bilir, bu çok özel bir reaksiyon. Onları dinlendirdiğini, sakinleştirdiğini ve içerisinde bulundukları dünyadan bir an olsun reel dünyadan uzaklaştırdığının farkındayım. Onun için sadece benim üflediğim kadarıyla değil, benden sonrasında da bu enstrümandan haberdar olan herkesin, her bireyin bunun huzurundan istifade etmesini dilerim” dedi.

Okul Müdürü Ali İhsan Şahin de, “Okulumuz bölge okulu niteliğinde. Çocuklarımızın topluma uyum sağlamaları açısından bu tip sosyal etkinliklerimize sürekli devam edeceğiz. Misyonumuz, engelli olan çocuklarımızın da hayattan kopmaması, bu engelli ailesinin engel tanımadan her şeyi yapabileceklerini, her şeyi hak ettiklerini göstermek. Siz değerli basın mensuplarının da sayesinde halkımıza bunu duyurmak istiyorum. Bu etkinliklerimizi ara vermeden inşallah devam ettireceğiz. Müziğin bu özel çocuklarımız üzerinde çok olumlu davranışlar kazandırdığını biliyoruz. Ney enstrümanın da çocuklar üzerinde sakinleştirici, onları dinginleştirici çok güzel bir etkisi var. Bunu tespit etmiştik. Sağ olsun Kerem Tufan Bey de bizleri kırmadı. Okulumuza kadar gelip çocuklarımıza güzel bir dinleti yaptı. Ona da teşekkürlerimizi bildiririm” dedi.

