Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Özel öğrenciler yunus ve motorize ekiplerin yerine geçti Haberi

Özel öğrenciler yunus ve motorize ekiplerin yerine geçti Haberi

Engelliler okulundaki Polis ekipleri

Eğitim Merkezi Polis Ekipleri Rehabilitasyon Merkezi Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci 

-Engelli öğrencilerin mutlulukları
-Siren ve motorlarla oynamaları
-Motorlara binmeleri ve gezmeleri
-Okul Müdürü Keziban Atagündüz ile röportaj
-Polis ve öğrencilerin halay çekip oynamaları
-Detaylar

( BURDUR -ÖZEL)- Burdurlu özel öğrenciler polislik hayallerini gerçekleştirdi BURDUR

- Burdur’da "Engelliler Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik ve yunus ekipleri, özel rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören engelli öğrencilerle bir araya geldiler.Motorize ekiplerin motorlarının üzerine çıkan öğrenciler, bol bol siren çalıp keyiflerince eğlendiler. Özel öğrenciler motorlara ve ekip arabalarına binip sirenleri ellerinden bırakmadılar. 1 günlüğüne bile polis olma hayallerini gerçekleştiren öğrenciler polis ekipleriyle oyun oynayıp halay çektiler. Şehit Hakan Aktürk özel eğitim merkezi müdürü Keziban Atagündüz, “Okulumuz özel öğrencileri yunus ekiplerini ilk kez görüyorlar. Motorlarını binip keyif alıyorlar. Önemli olan özel öğrencilerin mutluluğuydu güzel bir gün yaşıyorlar. Okulumuz adına ekiplere teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı