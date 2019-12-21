Özel öğrenciler için okuma-yazmayı kolaylaştıran proje: “Hecele, Grupla Yazmayı Bardakla Kolayla”

-Özel Eğitim Öğretmeni Fatih Gümüş, öğrencilerle geliştirdiği proje çalışmasını yaparken

-Öğretmenlere proje hakkında sunum yaparken

-Özel Eğitim Öğretmeni Fatih Gümüş konuşması

-Sınıf öğretmenleri Züleyha Demirkan ve Tülay Akıncı konuşması



( SAMSUN - ÖZEL) SAMSUN



- Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde Özel Eğitim Öğretmeni Fatih Gümüş geliştirdiği “Hecele, Grupla Yazmayı Bardakla Kolayla” isimli proje ile özel öğrencilerin daha kolay okuma-yazma öğrenmesini sağlıyor. Özel Eğitim Öğretmeni Fatih Gümüş, özgül öğrenme güçlüğü tanılı öğrencilerin sıklıkla yaşadıkları harf atlama, hece yeri ve sırasını karıştırma, eksik kelime yazımı gibi problemlerine çözüm bulmak amacıyla geliştirdiği “Hecele, Grupla Yazmayı Bardakla Kolayla” projesiyle onlara ışık oldu. “Hecele, Grupla Yazmayı Bardakla Kolayla” adlı projenin bilimsel sözlü bildirisini İstanbul Ticaret Üniversitesinde düzenlenen 1.Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi’nde sunan Fatih Gümüş, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uyguladığı bu proje ile bulgu, sonuç ve önerileri destek eğitim, özel eğitim ve sınıf öğretmenleriyle paylaşarak, projenin daha verimli geçmesi için uğraş veriyor. Özel Eğitim Öğretmeni Fatih Gümüş, “Bu projeyi Cumhuriyet İlkokulumuzda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 2 öğrencimize uyguladık. Çalışmamız 2 ay boyunca devam etti. Daha sonra öğrencilerimize parmakla kodlamayı, heceleri parmaklarına kodlamayı öğrettiğimizde biz amacımıza ulaştık. Öğrencimiz artık hecenin birden fazla sesin yan yana gelip kelimeyi oluşturduğunu öğrendiler. Dolayısıyla heceleri yazarken iki ünsüz yan yana gelmişse kendi otokontrollerini hemen devreye sokup ben bu heceyi yanlış yazdım, burada bir ünlü ses bulunması gerekiyordu deyip heceleri doğru yazmaya ulaştılar. Heceleri doğru yazınca kelimeleri doğru yazdılar, kelimeleri doğru yazınca da cümleleri doğru yazdılar” dedi.

Proje sayesinde öğrencilerde büyük bir gelişim yaşandığını ifade eden Sınıf Öğretmeni Züleyha Demirkan, “Bu öğrencilerimiz birinci sınıfta okuma-yazma öğrenemedi, ikinci sınıfın sonunda da aynı şekilde bir ilerleme kaydedemedi. Ancak Fatih hocamın yaptığı bu yöntemle okuma-yazmayı öğrendiler. Biz açıkçası umutsuzduk ancak bu yöntemin başarılı olduğunu görünce diğer zorluk yaşayan öğrencilerde de bunun uygulanabileceğini düşündük” diye konuştu.

Sınıf Öğretmeni Tülay Akıncı ise, “Şu an 4. sınıfları okutuyorum. Bu özel öğrencimiz bize 3. sınıfta geldi. Geldiği zaman ona bir ön çalışma yaptık, neleri biliyor neleri bilmiyor diye. Bize özel öğrenme tanısı ile gelmişti. Bazı harfleri tanıyordu fakat çok karıştırıyordu. Doğal olarak yazamıyordu, okuyamıyordu, harfleri birleştiremiyordu. Fatih hocamın desteğiyle, destek eğitim odalarında destek aldılar. Fatih hocamın uyguladığı projesiyle harfleri birleştirmeyi dolayısıyla kelimeleri okumayı, yazarken de heceleyerek yazmalarını kolaylaştırdığını, şaşırmadığını gözlemledik” şeklinde konuştu.





loading...