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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Özel öğrenciler için müzik dinletisi Haberi

Özel öğrenciler için müzik dinletisi Haberi

- Öğrencilerin parça seslendirmesi

Farkındalık Okul Müdürü Öğrenciler Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci 

-- Özel öğrencilerin dans etmesi ve oyun oynamaları
-- genel detaylar
-- Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Abdulkerim Özçelik Röp.
-- Muş Özel Eğitim Uygulama I. ve II. Kademe Okulu Müdürü Murat Çavuş Röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’taki Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Muş Özel Eğitim Uygulama I ve II. Kademe Okulunda eğitim gören özel öğrenciler için müzik dinletisi gerçekleştirdi. Muş Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde düzenlenen müzik dinletisinde zihinsel engelli öğrenciler, hem dans etti hem de doyasıya eğlendi. Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği şarkılara eşlik eden özel öğrenciler, unutamayacakları bir gün yaşadılar. Düzenlenen programla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdulkerim Özçelik, “Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi olarak daha önce planladığımız okulumuza yakın eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak bir takım sosyal faaliyetler gerçekleştirmek istedik. Bunun birinci ayağı olarak da eğitim uygulama okulunu seçtik. Bugün burada özel çocuklarımıza, özel etkinlik yapma adına bulunmaktayız. Eğitim uygulama okulundaki bu özel öğrencilerle faaliyetlerimiz, projelerimiz devam edecek. Bu birinci aşama. Bundan sonra okul müdürüyle birlikte planladığımız ortak çalışmalarımız var, bunlar devam edecek” dedi.
Muş Özel Eğitim Uygulama I ve II. Kademe Okulu Müdürü Murat Çavuş ise, “Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla müzik dinletisi için okulumuzu ziyarete geldiler. Öğrencilerimizle kaynaşma sağlamak, okulumuzu tanıtmak amacıyla göstermiş oldukları bu ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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