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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Özel öğrenciler fidan dikti

Özel öğrenciler fidan dikti

Orman işletme müdürlüğü yetkililerinin bilgilendirmesinden görüntü

Çam Ağacı Farkındalık Ormanlı Siyasi Parti Öğrenciler 

-Öğrencilerin fidan dikiminden görüntü
-Kurum müdürü eylem tan ile röportaj
-Down sendromlu Mehmet Can Şahin ile röportaj

( MUĞLA -HD) MUĞLA

- Ortaca’da, Özel öğrenciler, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğünce temin edilen fidanları 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ile 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Kocabel mevkiinde ormanlık alanda çam ağacı fidanlarını toprakla buluşturdu. Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Eylem Tan; “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ile 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinliklerinin aynı zamana gelmesi nedeni ile Down Sendromlu öğrencilerimiz ile fidan dikim etkinliği yapmayı düşündük. Etkinlikte bizleri final okulları ve sistem temel lisesi öğrencileri de destekledi. Birlikte çok güzel bir fidan dikme etkinliği yaptık. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu etkinliği devam ettirip, hem farkındalığı arttırmak hem de birliktelikle neler yapılabileceğini göstermeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.
Down Sendromlu 20 yaşındaki Mehmet Can Şahin ise, “Ağaç diktik, diktiğimiz ağaçları suladık. Çok güzel oldu.” dedi.
Etkinlik, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal, Coşku Özel Eğitim Kurumları kurucusu ve Tan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tan, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve ailelerinin katıldığı kokteyl ile sona erdi.
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