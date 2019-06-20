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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Özel öğrenciler aileleri ile doyasıya eğlendi

Özel öğrenciler aileleri ile doyasıya eğlendi

Çocukların ailesi ile yemek yemesi

Engelli Çocuk Siyer Öğrenciler Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci 

-Çocuklardan birinin şiir okuması
-Canlı müzik gösterisi
-Engelli çocukların babaları ile dans etmesi
-Engelli çocukların ve ailelerinin birlikte oyun oynaması

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’ndeki kursiyer öğrenciler ve aileleri, Babalar Günü etkinliğinde bir araya geldi. Denizli Merkezefendi Belediyesine bağlı Engelsiz Yaşam Akademisi’nin düzenlediği etkinlikte, akademide eğitim gören engelli çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler ve aileleri ilk önce beraber yemek yediler. Daha sonrasında engelli öğrenciler babaları için özenle yaptıkları ‘Babalar Günü’ hediyelerini verdiler, şiirler okudular. Şarkı eşliğinde öğrenciler babalarıyla dans ettiler. Hareketli müziklerde de dans ederek hünerleri sergilediler. Özel öğrenciler iki saat süren etkinlikte aileleri ile güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Engelli öğrencilerin babaları, böyle bir etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.
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