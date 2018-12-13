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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Özel öğrenci Burak'ın 'kamyon' sevinci - SİVAS

Özel öğrenci Burak'ın 'kamyon' sevinci - SİVAS

Özel öğrenci Burak'ın "kamyon" sevinci - SİVAS - Özel öğrenci Burak'ın "kamyon" sevinci - Burak Can Ünal'ın kamyonun klakson sesini duyunca yaşadığı sevinç - Burak Can Ünal'ın kamyona binmesi ve gezmesi - Detaylar Özel öğrenci Burak'ın "kamyon" sevinci - Sivas 'ın Kangal ilçesinde kamyonlara özel ilgisi olan özel eğitim öğrencisi Burak Can Ünal, Kaymakam Cuma Emeç'in talimatıyla kamyonla gezdirildi - Kamyonun korna sesini duyunca çok heyecanlanan Ünal, gezinti yaptığı araçta mutlu dakikalar geçirdiSİVAS (AA) - Sivas 'ın Kangal ilçesinde kamyonlara özel ilgisi olan özel eğitim öğrencisi Burak Can Ünal, Kaymakam Cuma Emeç'in talimatıyla kamyonla gezdi ve eğlenceli anlar yaşadı.Kaymakam Emeç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ziyaret ettiği Atatürk Ortaokulu'nda özel eğitim öğrencisi Burak Can Ünal'a oyuncak kamyon hediye etti.Aldığı hediyeye çok sevinen 8. sınıf öğrencisi Ünal'ın kamyonlara karşı özel ilgisi olduğunu öğrenen Emeç, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Çelikkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Alkan'a talimat vererek okula bir kamyon göndertti.Kendisine yapılan sürprizden habersiz okul bahçesine çıkartılan Burak Can Ünal, kamyonun korna sesini duyunca mutlu anlar yaşadı. Bindiği kamyonla okul bahçesinde tur atan Ünal'ın yaşadığı mutluluk, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Çelikkaya tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Çelikkaya, AA muhabirine, Kaymakam Cuma Emeç'in talimatının ardından harekete geçtiklerini söyledi.

Burak Can Ünal'ın okul bahçesinde kamyon ile yaptığı gezinti sırasında yaşadığı mutluluğun kendilerini çok duygulandırdığını belirten Çelikkaya, "Kaymakamımız sayesinde özel öğrencimizi mutlu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. O anlar gerçekten çok duygusaldı." dedi.

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