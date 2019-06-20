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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Özel misafirler 'gül' gibi bir gün geçirdi

Özel misafirler 'gül' gibi bir gün geçirdi

-Araçlarla gül bahçelerine varış

İsaf Sparta 

--Özel bireylerin aileleriyle gül bahçelerini gezmesi ve gül toplamaları
--Özel bireyler ve ailelerin gülle bezenmiş hatıra alanında eğlenmeleri ve fotoğraf çekilmeleri detaylar
--Özel bireylerin, aileleriyle GÜZE’yi gezmeleri
--Özel bireyler ve ailelerinin gül evinde halı dokumaları, hatıra pozları
--Yemek yenilmesi

( ISPARTA ) Özel misafirler "gül" gibi bir gün geçirdi ISPARTA

- Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen 'Mutlu Çarşamba Projesi' kapsamında Isparta'da her çarşamba uygulanmaya devam eden etkinlikler çerçevesinde özel bireyler, pembe ve yeşile bürünen gül bahçelerini gezdi. Kentte, projeyi uygulayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Isparta’nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent Kasabası’ndaki Türkiye’nin ilk Gül Müzesi GÜZE’yi gezen özel konuklar, pembe ve yeşile bürünen gül bahçelerinde de hoş vakit geçirme fırsatı yakaladılar. Mutlu Çarşamba Projesi kapsamında gül gibi bir gün geçiren özel misafirler, gül bahçelerini içinde gül kokusunu alarak hem spor yaptılar hem de gönüllerince eğlendiler. Aileleriyle birlikte gittikleri pembe ve yeşile bürünmüş bahçeleri gezen özel misafirler, gül toplamanın da keyfini yaşadılar. Özel konuklar ayrıca, Güneykent Kasabası’ndaki gül evini de gezerek, yapılan ürün ve malzemeleri de yakından görme fırsatı yakaladılar.
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