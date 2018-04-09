Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Özel hastanenin hastanın ölümünü yakınlarına bildirmediği iddiası - KAHRAMANMARAŞ

Özel hastanenin hastanın ölümünü yakınlarına bildirmediği iddiası - KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş Adliyesinden görüntüler - Sehar Güler'in oğlu Adem Güler'in açıklaması - İl Sağlık Müdürlüğünden görüntüÖzel hastanenin hastanın ölümünü yakınlarına bildirmediği iddiası - Kahramanmaraş 'ta 1,5 aydan beri özel hastanede tedavi gören annelerinin vefatını 12 saat sonra ziyaretine gittikleri hastanede öğrendiklerini öne süren hasta yakınları, hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunduKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta annelerinin vefatını 12 saat sonra ziyaretine gittikleri özel hastanede öğrendiklerini iddia eden hasta yakınları, hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.İddiaya göre, 1,5 aydan beri özel hastanede tedavi gören 80 yaşındaki Sehar Güler'i ziyarete giden oğlu Mahmut Güler, annesinin yoğun bakım servisinde olmadığını gördü. Bunun üzerine hastane çalışanlarına annesini soran Mahmut Güler, kadının hayatını kaybettiğini ve morga kaldırıldığını öğrendi.Kadının diğer oğlu Adem Güler, yaptığı açıklamada, annesinin 1,5 aydır özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü, 1 Nisan'da vefat ettiğini ancak kendilerine ölüm haberinin 12 saat sonra verildiğini ileri sürdü.Adem Güler, şunları kaydetti:"Annemin vefatının ardından belediyede defin işlemlerini yaparken görevli, 'Anneniz 1 Nisan 02.09'da ölmüş, niye bu kadar zaman beklediniz?' dedi.
Öyle denilince biz şok olduk. Annemin defin işlemlerini yaptık. Daha sonra hastaneye gelerek doktorla görüşmek istedik ancak doktor yerinde yoktu. Doktorla telefonla konuştum. Doktor, 'Biz sizi aradık ama ulaşamadık.' dedi.
Ben de doktora 6 farklı telefon numarası verdiğimi, birine ulaşamadılarsa diğerini neden aramadıklarını sordum, telefonda tartıştık.Annemin cenazesi iki gün boyunca hastane morgunda kaldı, o yüzden hastaneden şikayetçiyim."Güler, Sağlık Müdürlüğüne giderek ifade verdiğini ve şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi. - İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldıİl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı, ihmal veya kusur tespiti halinde gerekli yasal işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Hastane Suç Duyurusu Yazılı Açıklama Ölüm Haberi Hastane Yönetimi 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı