- Özel hastaneleri aratmayan semt polikliniği Haberi

--Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in konuşması (ARŞİV)

--Poliklinik hakkında vatandaşlardan röportaj

--Polikliniğin dış plan görüntüsü



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından Dokuzkavaklar Mahallesi’ne yaptırılan ‘Semt Polikliniği’ fiziksel yapısı ve hizmet kalitesi ile özel hastanelerden daha konforlu bir hizmet sunmaya başladı.

Haziran ayı içerisinde Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde açılan poliklinik fiziksel yapısı, donanımı ve personeli ile büyük kamu hastaneleri ile birlikte özel hastane konforunu aratmayacak şekilde hizmet veriyor. Yürüyen merdivenlerin dahi düşünüldüğü poliklinikte vatandaşlar Devlet Hastaneleri ve özel hastaneler yerine Semt Polikliniğini tercih ederek sağlık hizmetlerinden yararlanıyor. Yaklaşık 25 gündür hizmet veren hastaneye binlerce vatandaşın başvuruda bulunarak sağlık hizmetlerinden yararlandıkları belirtildi. Semt polikliniğinin Denizli’de yüz binlerce insana hizmet verdiğini belerten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Güzel Denizlimizde, Denizli’nin kabinde yüz binlerce insanımıza sağlık hizmeti sunacak olan, insanımıza verdiğimiz değerin mimariye dönüştüğü bu yapının, Pamukkale Belediyesi’nin sağlık alanında en büyük vizyon projesidir Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği. Bu milletin hizmetlerin en güzeline ve en iyisine layık olduğunu her beyanımızda dile getirdik. Sizlere olan aşkımızda, sevdamızdan kaynaklı ortaya çıkmış olan adeta bir sanat eseriyle karşınızdayız. Bu devasa yapının sizlerin sağlığına, huzuruna, mutluluğuna ve geleceğimize yapılan büyük bir yatırımdır” dedi.

“Hastayı sağlık hizmetine değil sağlık hizmetini hastaya ulaştıracaktır” Polikliniğin hizmetleri hakkında bilgi veren Başkan Gürlesin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Birçok alada ilkleri yapan Pamukkale Belediyesi yine bir ilke imza atıyor. 21 Milyon Türk Lirası’na mal olan Dokuzkavaklar Semt Polikliniğimiz, aynı anda 20 poliklinikle birlikte sağlık hizmetine değil sağlık hizmetini hastaya ulaştıracaktır. Mini bir devlet hastanesi olan bu tesisimiz, polikliniklerin yanı sıra, laboratuvar, emar, tomografi, röntgen, monografi, ultrason, fizik tedavi ve rehabilitasyon salonu, diyaliz salonu ve aynı anda 30 kişiye diyaliz imkanı verilecek, toplantı salonu, çocuk ve yetişkin acil müşahede odaları ve 112 acil müdahale birimiyle sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz hizmet kalitesinin haklı gururunu yaşıyoruz.” “Devlet hastanelerinden daha güzel bir poliklinik olmuş” Evlerinin yakınına yapılan poliklinikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güllü Çelik de, “Güzel, Allah devletimize zeval vermesin. İyi güzel. Evimize yakın, Kur’an kursunun yanındayız” şeklinde konuştu.

Poliklinikte yaşlı ve engellilere yönelik birçok kolaylığın sağlandığını aktaran Adam Kılıç ise, “ Mükemmel, bir de poliklinik deniyorsa bunun adına, Denizli Devlet Hastanesi’nden daha güzel. Mükemmel hizmet, yani yaşlılar düşünülmüş, engelliler düşünülmüş, tertemiz. Ayrıca millet herhalde burayı daha bilmiyor burayı, boş hastane çok sakin, çok rahat. Devlet hastanesinde insanlar sıra bekleyeceklerine bence burayı da tercih etmeliler. Tek kelimeyle harika” ifadelerini kulandı. Poliklinikten memnun olduklarını aktaran Fedan Orakçı da, “Çok güzel, iyi, memnun kaldık. Başarılı bir çalışma olmuş, güzel olmuş, beğendik” diye konuştu.

(Aİ-GC-

