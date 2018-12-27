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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Özel hastaneden kanser ilaçları çalıp sattılar Haberi

Özel hastaneden kanser ilaçları çalıp sattılar Haberi

adliyeden detay görüntü

Fizik Tedavi Kanser İlacı Harekete Geç Polis Ekipleri Hastane Yönetimi 

-Şahısların adliyeye getirilişi
-Detay

( KOCAELİ ) - Hastanenin eczane teknisyeni ve şoförü, kanser hastalarının umuduna göz dikti - 42 bin TL'lik kanser ilaçlarını çalarak paralarını bölüşen 3 kişi adliyeye sevk edildi KOCAELİ

- Kocaeli’de özel bir hastanede onkoloji ilaçlarını çaldığı iddia edilen hastanenin eczane teknikerinin de aralarında olduğu 3 kişi, birlikte adliyeye sevk edildi. Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başiskele'de özel bir hastanedeki onkoloji hastalarının kullandığı kanser ilaçlarının eksik çıkması sonucu hastanede inceleme başlatıldı. 42 bin TL'lik ilacın kayıtlarda görünmesine rağmen hastanede olmadığını tespit eden hastane yönetimi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri ise ilaçları hastanenin eczane teknikeri olarak çalışan A.K.’nin çalarak, aynı hastanede fizik tedavi hastalarının kullandığı aracın şoförlüğünü yapan İ.O.'ya verdiği belirlendi. İlaçları alan İ.O.'nun ise çalıntı ilaçları K.T. adlı şahsa sattığı tespit edildi. 42 bin TL değerindeki kanser ilaçlarını satıp paralarını bölüştüler Tespit sonrasında harekete geçen Başiskele Asayiş Şube ekipleri, şüpheli şahıslar A.K., İ.O. ve K.T. gözaltına aldı. Emniyete götürülen İ.O. ve AK., ifadesinde ilaçları çaldığını ve K.T. isimle şahsa sattığı ve parayı bölüştüklerini itiraf etti. Kanser hastalarının umudu olan 42 bin TL değerindeki çok sayıda kanser ilacını çaldığı tespit edilen 3 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
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