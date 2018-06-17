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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Özel hastanede yangın: 2 ölü - GAZİANTEP İzle

Özel hastanede yangın: 2 ölü - GAZİANTEP İzle

- Yangının olduğu hastane - Acil önünden detay - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açıklamları Gaziantep 'te özel hastanede yangın: 2 ölü - Şehitkamil ilçesinde özel bir hastanede çıkan yangında dumandan etkilenen 2 hasta yaşamını yitirdi - AFAD ve itfaiye ekiplerince tahliyesi gerçekleştirilen 80 hasta ile dumandan etkilenen 5 personel başka hastanelere sevk edildiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te özel bir hastanede çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 hasta hayatını kaybetti.Şehitkamil ilçesindeki özel bir hastanesinin bodrum katındaki enerji depolama odasında, aşırı ısınmadan dolayı sabaha karşı yangın çıktı.Binada oluşan yoğun duman nedeniyle genel yoğun bakım ünitesindeki 25 ve farklı servislerde tedavi gören 10 hasta ile yenidoğan ünitesindeki 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli AFAD ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi.Tahliye sırasında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2 hasta yaşamını yitirdi. Tahliye edilen hastalar ile personel, 112 Acil Servis ekiplerince başka hastanelere nakledildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada da Özel NCR Hastanesinde çıkan yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yoğun Bakım Ünitesi Bebek Hastane Yenidoğan Yazılı Açıklama 

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