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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Özel harekat polislerinin Sarıyer'de 300 polisin katılımıyla tatbikat gerçekleştiriyor İzle

Özel harekat polislerinin Sarıyer'de 300 polisin katılımıyla tatbikat gerçekleştiriyor İzle

Helikopterle müdürlerin gelişi

Polis Tatbikat Şili Helikopter Irak 

-Polislerin operasyon için hazırlanması
-Helikopterin suyun üzerindeki görüntüsü
-Sudaki timin botla operasyona katılması
-Detay

( İSTANBUL - 1) İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, 300 polisinin katılımıyla tatbikat düzenliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de 300 polisin katılımıyla tatbikat düzenliyor. Tatbikat kapsamında 2 gün önce araziye bırakılan 300 kişilik ekip, arazi taraması, uçak, gemi, metro, zodyak bot ve otobüs operasyonları, helikopterle hedefe atış gibi çalışmaları gerçekleştiriyor. Tatbikatta Havacılık Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Radyo Tv ve Foto Film Şube Müdürlüğü, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu ekipleri katılıyor. (ÖFA
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