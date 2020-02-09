Özel Harekat Polislerinden nefes kesen tatbikat İzle



- Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Polislerinin nefes kesen tatbikat görüntülerini paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Özel Harekat Polislerin İstanbul Deniz Otobüsüne (İDO) düzenlendiği nefes kesen operasyon tatbikatından görüntüler paylaştı. Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'nin dört bir yanında görevine devam eden Özel Harekat Polislerimizden nefes kesen operasyon tatbikatı.“



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