Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Özel Harekat Polislerinden nefes kesen tatbikat

Özel Harekat Polislerinden nefes kesen tatbikat

Tatbikatın çekilmesi

Kurtarma Tatbikatı Rehin Akalan Kaçırılma Tatbikat 

-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, nefes kesen bir tatbikata imza attı. Tatbikatta ulaşım araçlarının kaçırılması işlenerek tehlike başarılı bir şekilde bertaraf edildi. Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci’nin de katılımıyla kurtarma tatbikatı yaptı. “Ulaştırma Araçlarının Kaçırılması” tatbikatı adı altında Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde ulaşım araçlarının kaçırılması olaylarında tehlikenin bertaraf edilmesi, sanıkların yakalanması, rehinelerin kurtarılması ve kamuoyunda infialin giderilmesine hazırlık olmak üzere hazırlanan planda belirtilen müdahale yöntemlerinin tatbiki amacıyla, ulaştırma araçlarının kaçırılmasına karşı alınacak tedbirler doğrultusunda gerçekleştirildi.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne ait açık atış poligonunda İl Emniyet Müdürü Necati Denizci’nin de katılımlarıyla “Ulaştırma Araçlarının Kaçırılması” tatbikatını başarılı bir şekilde yaptı. Tatbikat gereği otobüste bulunan rehineler kurtarılarak, suçlularda başarılı bir şekilde yakalandı. Tatbikatın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Özel Harekat Polislerini gerçekleştirdikleri başarılı tatbikat için tebrik etti. (Vİ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Terör saldırısı için tatbikat yaptılarTerör saldırısı için tatbikat yaptılar
Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı
Komandolarımız TatbikattaKomandolarımız Tatbikatta
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı