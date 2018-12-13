Özel harekat polislerinden 'Fırat' operasyonu öncesi nefes kesen tatbikat Haberi

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( İSTANBUL ) Özel harekat polislerinden "Fırat" operasyonu öncesi nefes kesen tatbikat İSTANBUL



- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı 300 özel harekat personeli 72 saatte tamamlanan nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirdi. Ekipleri, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon öncesinde hazırız mesajı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, her biri alanında uzman olan 300 Özel Harekat personeli, helikopter, kirpi ve ejder zırhlı araçlarının yer aldığı 72 saat süren geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatın son ayağı ise basına açık yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fırat'ın doğusunu yapılacak olan operasyonun açıklandığı günlere denk gelen tatbikat, özel harekat polislerinin caydırıcı gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Tatbikatta kirpi ve ejder zırhlıları kullanıldı 72 saat süren ve 300 personelin katıldığı tatbikatta uçak, gemi, metro operasyon tatbikatları, arazi taraması, Zodyak bot faaliyetleri, helikopterden araziye personel indirilmesi, polis savunma teknikleri, köpekli rehine operasyonu, otobüs operasyonu, helikopterden, kirpi ve ejder zırhlı araçlarından belirlenen hedefe atış talimi yer aldı. Nefes kesen tatbikata Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerine, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Radyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi. Tatbikatı emniyetten gelen yetkililer de takip etti. Tatbikatın arazideki son ayağı ve Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu’ndaki bölümüne emniyetten gelen müdürler de katıldı.

Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Haydar Karsavuranoğlu, Eğitim Şube Müdürlüğü’nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Güntekin, Özel Harekat Şube Müdürü Kadri Gençkaya ve Havacılık Şube Müdürü Mehmet Tok ile çok sayıda emniyet müdür yardımcısı tatbikatı takip etti. Özel Harekat Şube Müdürlüğü 2018 yılı içerisinde ise toplamda 1431 operasyona destek verdi. Asayiş şubenin 155, TEM şubenin 784, narkotik şubenin 266, mali şubenin 63 ve organize şubenin gerçekleştirdiği 163 operasyona özel harekat ekipleri de katıldı.

Tatbikat sonunda ise eğitim alanında dua edilerek kurban kesildi.

