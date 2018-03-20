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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Özel Harekat Polisleri'nin Irak'taki zorlu görevi - MUSUL

Özel Harekat Polisleri'nin Irak'taki zorlu görevi - MUSUL

- Özel Harekat Polisleri'nin görev halindeki detaylarıTürkiye'nin yurtdışında görevlendirdiği Özel Harekat Polisleri yurt içindeki başarılı performanslarını Irak gibi zorlu şartların hakim olduğu ülkelerde de sürdürüyor. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde güvenlik amaçlı göreve gelen Özel Harekat Polisleri, Türkiye'den gelen heyetlerin ve Irak'ta çalışan diplomatların güvenliğini sağlıyor. Her türlü saldırıya ve tehdide karşı herzaman tetikte olan Özel Harekat Polisleri, Irak'ta zorlu şartlar altında görevlerini yerine getiriyor. Özel Harekat Polisleri, başta Bağdat olmak üzere, Erbil, Süleymaniye ve diğer bölgelerde devlet görevlilerin ziyaretleri sırasında dışarıda görevli olan ekibin güvenliğini en üst seviyede tutuyorlar.

Diplomat Forma Saldırı 

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