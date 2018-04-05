Özel harekat polisleri nefes kesti İzle

-Özel Harekat Polisinin mevzi alma detayı

-Özel Harekat polisinin kayalıkların ardında nişan almış bekleyiş detayı

-Yakın çekim nişan alırken detay

-Özel harekat timlerinin teröristlerin saklandığı mağaraya ilerleyişi

-Polisin mağara dolu anonsu

-Özel eğitimli köpeğin mağaraya gelişi

-Teröristtin imdat çığlığı

-Polisin teslim ol çağrısı

-Teröristtin mağaradan çıkarılma anı

-Polisin mağaraya bomba atması

-Polisin mağara içine ateş etme anı

-Mahalle arasına kurulan barikatta ateş detayı

-Mahalle arası barikatta köpeğin ateşten atlaması

-Çatışma anı

-Teröristtin köpekle mücadelesi

-Teröristtin gözaltına alınması

-Aracın durdurulması

-Araç içinde teröristtin ateş etmesi çatışma anı

-teröristin gözaltına alınması



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’de özel harekat polislerinin tatbikatı nefes kesti. Tatbikatta polisler, senaryo gereği operasyon düzenledikleri mağaradaki teröristi ele geçirdi, “dur” ihtarına uymayan araçtan ateş açan teröristi etkisiz hale getirdi. Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünce tatbikat gerçekleştirdi. Kırsal eğitim alanında gerçekleştiren tatbikat nefes kesen anlara sahne oldu. Tatbikatta özel harekat polisleri, senaryo gereği teröristlerin bulunduğu mağaraya operasyon düzelendi. Operasyonda, “teslim ol” çağrısı yapılan bir terörist mağaradan çıkarıldı. Ardından başka teröristlerin de olabileceği şüphesiyle mağara içine bomba atıldı. Polisler, daha sonra ise, barikat kurulan ve ateş yakılan bir sokağa operasyon düzenledi.

Eğitimli köpeğin de katıldığı operasyonda, terör örgütü üyesi polise ateş açtı. Polis, teröristi etkisiz hale getirdi. Son olarak ise, kontrol noktasında “dur” ihtarına uymayıp, ateş açan teröristle çatışmaya girildi. Çatışmada terörist etkisiz hale getirilirken, tatbikat başarıyla sona erdi.

