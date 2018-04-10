Özel Harekat öğrencileri Bayburt’ta sokakları inletti

-valilik önünde toplanması

-marş ve yemin edilmesi



( BAYBURT ) BAYBURT



- Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla Bayburt Polis Eğitim Merkezi’nce kent merkezinde yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe katılan ‘Özel Harekat’ eğitimi alan yüzlerce öğrenci, kent sokaklarını marşlarla inleterek vatandaşların alkışları eşliğinde Bayburt Valiliği önüne geldi. Valilik binası balkonuna çıkarak öğrencileri selamlayan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, öğrencilerin polis gününü kutladı. Öğrenciler, burada Özel Harekat Marşı’nı okuyup yemin etti. Bu sırada burada bulunan vatandaşlar da alkışlarla öğrencilere destek verdi.

