Özel Harekat Müdürü Şehit Tufan Kansuva tekbirlerle memleketine uğurlandı

-Şehidin eşinin kırmızı türk baraklı araçla gelişi ve çocuklarından kısa detay

-şehidin özel harekata gelişi

-şehidin eşinin feryadı

-Duada ağlayan özel harekatçılar detay

-Şehidin uğurlanması

-Şehidin eşi ve kızlarından kısa detay

-Şehidin tekbir ve dualar ile uğurlanması



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin'in Ömerli İlçesi'nde bugün sabah saatlerinde terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada yaralanan ve şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü 4.Sınıf Emniyet Müdürü Tufan Kansuva Özel harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenle memleketi Sakarya’ya uğurlandı. Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Mustafa Yaman, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Özcoşar, askeri erkan, protokol üyeleri, mesai arkadaşları polis ve askerler katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kuran okudu. Evli ve iki kız çocuğu babası olan 39 yaşındaki Şehit polis memuru Tufan Kansuva’nın özgeçmişinin okunmasından sonra Mardin İl Müftüsü ilah arkadaşlarının omzunda tekbir ve dualarla memleketine uğurlandı. Şehidin eşi Canan Kansuva ve kızları eşini yaşları içinde uğurladı. İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ömerli, Midyat, Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Ömeryan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen Şafak 127 Operasyonunda şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü 4.sınıf emniyet Müdürü Tufan Kansuva’nın naaşı memleketi Sakarya’ya gönderildi.

