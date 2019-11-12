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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Özel harekat destekli kaçakçılık operasyonu (2) - IĞDIR

Özel harekat destekli kaçakçılık operasyonu (2) - IĞDIR

- Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünde sergilenen kaçak cep telefonu ve elektronik eşyalar - Ele geçirilen cep telefonu aksesuarı ile yedek parçalardan görünüm - Ele geçirilen cep telefonu ve tabletlerden detaylarIĞDIR (AA) - Iğdır 'da özel harekat timlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince kaçakçılara yönelik kent merkezindeki Yeraltı Çarşısı'nda bulunan iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu 250 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen çeşitli markalarda 493 cep telefonu, 27 bilgisayar ve tablet, 7 bin 575 cep telefonu aksesuarı ile yedek parça ve 97 farklı çeşitlerde elektronik eşya ele geçirildi.Faturasız ve kayıt dışı olduğu belirlenen malzemeleri bulunduran 50 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken ele geçirilen malzemeler ise polislerce el konularak, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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