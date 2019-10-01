Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Özel halk otobüsü orta refüje çıktı: 5 yaralı

Özel halk otobüsü orta refüje çıktı: 5 yaralı

Kaza anı

Hastane Sağlık Ekibi Halk Otobüsü Otobüs Şoförü Aydınlatma Direği 

-Kaza yerinden detay
-Otobüs detay
-Diğer detaylar

( İSTANBUL - TOPLU) İSTANBUL

- Avcılar’da E-5 otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü iddiaya göre başka bir otobüs şoförünün sıkıştırması sonucu önce aydınlatma direğine çarptı daha sonra ise orta refüje çıkarak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza saat 13.00 sıralarında Avcılar E-5 Cihangir mevkiinde yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Y. yönetimindeki 34 SE 4649 plakalı özel halk otobüsü iddiaya göre o esnada yanından geçmekte olan başka bir halk otobüsünün sıkıştırması sonucu önce aydınlatma direğine çarptı. Daha sonra ise orta refüje çıkarak durabildi. Kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralı vatandaşlara ilk olarak yoldan geçen vatandaşlar müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı vatandaşlar 112 ekipleri tarafından çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kazada özel halk otobüsünün çarptığı aydınlatma direğinin düşmesi sonucu bir araçta ise maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. (EG-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Sınırda Devriye Atan Askeri Araç Şarampole Devrildi: 2 Asker YaralıSınırda Devriye Atan Askeri Araç Şarampole Devrildi: 2 Asker Yaralı
Babanın Eş Cinayetini Kurban Giden Kızına Son Vedası Yürek BurktuBabanın Eş Cinayetini Kurban Giden Kızına Son Vedası Yürek Burktu
Adliyeye Eşini Öldürürken Üzerinde Bulunan Kanlı Gömleğiyle Sevk EdildiAdliyeye Eşini Öldürürken Üzerinde Bulunan Kanlı Gömleğiyle Sevk Edildi
Erkek Arkadaşı Genç Kadına Dehşeti YaşattıErkek Arkadaşı Genç Kadına Dehşeti Yaşattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı