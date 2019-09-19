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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - NİĞDE

Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - NİĞDE

- Kaza yerinden genel ve detay görüntü - Kaza yapan araçlardan genel ve detay görüntüler Niğde 'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıNİĞDE (AA) - Niğde 'de özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Atakan Demirci idaresindeki 51 H 0028 plakalı özel halk otobüsü, Niğde - Bor kara yolu Çevreyol Kavşağı'nda Gökdeniz Barış Ertuğrul kontrolündeki 38 RT 402 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle devrildi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.Kazada yaralanan sürücüler ile halk otobüsündeki yolculardan Leyla Ünal, otomobildeki Cumali Karaca ve Rahim Orhan, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis Bild Halk Otobüsü Trol 

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