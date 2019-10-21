Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Özel Halk Otobüsleri Barış Pınarı için kornaya bastı

Özel Halk Otobüsleri Barış Pınarı için kornaya bastı

OTOBÜSLERDEN GÖRÜNTÜLER

Tron Yıldızlı 

-TOPLANAN ŞOFÖRLERDEN GÖRÜNTÜLER
-ŞOFÖRLERİN SELAM VERMESİ
-RÖP.
-KONVOYDAN GÖRÜNTÜLER

( BURSA ) BURSA

- Bursa Özel Halk Otobüsleri şoförleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için konvoy yaptı. Bursa'da Barış Pınarı Harekatı için destek konvoyu düzenleyen şoförler, otobüslerini Ay yıldızlı bayraklarla süslerken, elektronik tabelalara da 'Şehitler Ölmez, vatan bölünmez' ve ' Barış Pınarı operasyonunda Mehmetçiğin yanındayız' yazıları yazdı. Otobüs şoförlerinin şehir turu öncesi konuşma yapan Bursa Halk Otobüsçüleri Odası şoförlerinden Taha Güler, “Bursa Özel Halk Otobücüleri Derneği olarak bu senede Barış Pınarı Harekatıyla sınırda destan yazan Mehmetçiklerimize manevi destek amacıyla araçlarımıza Türk Bayrağı taktık. Manevi destek konvoyu yaptık” diye konuştu.
Daha sonra şehir turu atan otobüs şoförlerine, geçtikleri noktalarda vatandaşlardan da büyük destek geldi. Kornalar eşliğinde turu tamamlayan otobüsler, görevli oldukları duraklara döndü. (SRK-AÇ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı