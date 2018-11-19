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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Özel güvenlik personellerine terörle mücadele eğitimi Haberi

Özel güvenlik personellerine terörle mücadele eğitimi Haberi

Emniyet mensuplarının sunumundan detay

Terörle Mücadele Özel Güvenlik Kamu Yararı Saldırı Canlı Bomba 

-Salon katılımcılarından detay
-Sinevizyon sunumu ile bombalı eylem saldırısı
-Güvenlik görevlisi Mehmet Ramazan Dağadalı'nın eğitim sonrası görüşleri

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’de çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan 180 özel güvenlik personeline, terörle mücadele eğitimi verildi.
Eğitimde, terörle mücadele polislerince güvenlik personellerine, canlı bomba ve şüpheli şahıslara yönelik alınması gereken önlemler anlatıldı. Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince, kentteki kurum ve kuruluşlarda görev yapan özel güvenlik personellerine terörle mücadele eğitimi verildi.
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) konferans salonunda verilen eğitime 180 güvenlik personeli katıldı.
Eğitimde, terörle mücadele polisleri tarafından güvenlik personellerine başta canlı bomba ve şüpheli şahıslar olmak üzere terör olayları karşısında neler yapmaları gerektikleri anlatıldı. Terör olaylarında zarar gören cami, ambulans, okul ve diğer kamu yararı gözeten yerlerle ilgili sinevizyon gösteriminin yapıldığı eğitimde, etkisiz hale getirilen canlı bomba eylemcisine yönelik müdahalenin görüntüleri izletildi. Özel güvenlik personellerinden Mehmet Ramazan Dağadalı, eğitimlerin yararlı ve etkileyici olduğunu belirterek, bilgilerin tazelendiğini dile getirdi. Dağadalı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür de etti.
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