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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- ÖZEL) Gökyüzünde dans edercesine uçan sığırcık kuşları görenleri hayran bıraktı İzle

- ÖZEL) Gökyüzünde dans edercesine uçan sığırcık kuşları görenleri hayran bıraktı İzle

Sığırcık kuşları

( İSTANBUL )- Sığırcık kuşları gökyüzünü adeta bulut gibi kapladı İSTANBUL

Sığırcık Gökyüzü Sığırcık Kuşu Irak 


- Pendik semalarında uçan sığırcık kuşlarının oluşturduğu görsel şölen, görenleri hayran bıraktı. Gökyüzünü adeta bulut gibi kaplayan sığırcık kuşlarının düzenli ve hızlı bir şekilde uçuşu renkli görüntülere sahne oldu. Pendik semalarını adeta bulut gibi kaplayan sığırcık kuşları, görenleri kendisine hayran bıraktı. Çok sayıda sığırcık kuşunun adeta dans edercesine hep birlikte uçması, görsel şölen oluşturdu. Kuşların sürü halinde iken düzenli ve hızlı şekilde uçarak ani manevralar yapmaları vatandaşlar için izlemesi keyifli bir gösteriye dönüştü. Gökyüzünde tur atarcasına uçan sığırcık kuşlarının gösterisi renkli anlara sahne oldu.
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