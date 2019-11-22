Özel ellerden engelsiz üretim



- Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler, İş-Uğraş Atölyelerinde hem rehabilite ediliyor hem de yeteneklerini geliştiriyor. Özel bireyler atölyelerde tekstil ve galoş üreterek ekonomiye katkıda bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata daha etkin katılmaları ve meslek sahibi olmalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ahşap, müzik, yaşam, el sanatları, kimya teknolojileri, seramik, tekstil ve galoş, takı tasarım ve oyuncak atölyelerinde eğitimlerini sürdüren özel bireyler, birlikte üretmenin keyfini yaşıyor. Özel sipariş alınıyor Merkezde eğitim gören özel bireyler, İş-Uğraş Atölyelerinde üretiyor, yeteneklerini keşfediyor ve iletişim becerileri kazanıyor. Mesleki eğitim becerisi kazanmaları amaçlanan öğrenciler, haftanın 5 günü atölyede tekstil ve galoş üretiyor. Öğrencilerin, sınıf öğretmenleri eşliğinde ürettiği galoşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin kreş ve birimlerinin ihtiyacını karşılıyor. Tekstil ve Galoş Atölyesi öğretmeni Gülsüm Bozdoğan, haftanın 5 günü verilen eğitimlerin oldukça öğretici ve keyifli geçtiğini belirterek, “Atölye çalışmalarımızda öğrencilerimiz kaliteli bir zaman geçiriyor, arkadaş ediniyor, sosyalleşiyor ve faydalı bir eğitim alıyorlar. Atölyemizde ayda ortalama bin-bin 500 çift galoş üretiyoruz. Özel siparişler alıyoruz, örneğin Muayenelere satış yapabiliyoruz. Belediyemizin kreş ve Zıp Zıp Park gibi yerlerine gönderiyoruz. İhtiyaç doğrultusunda bizden istekte bulunan bütün kurumlara gönderebiliyoruz. Böylece okulumuza katkıda bulunuyoruz. Atölyedeki çalışmalar fiziksel engeli olan bireylerimiz için el kol koordinasyonları kuvvetlenmesi ve gelişmesine faydalı oluyor” diye konuştu.

Galoş Atölyesinde eğitim alan özel bireylerden Sinan Kuzucu da arkadaşlarıyla birlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Burada arkadaşlarımla birlikte galoş yapıyoruz. Ben de galoşları iç içe geçirerek kutulara ayırıyorum. 8 senedir okula geliyorum, müzik atölyesinde davul çalıyorum, arkadaşlarımla oynuyorum burada olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.

Ahşap işleme İş-Uğraş Atölyelerinden Ahşap Atölyesinde de özel öğrenciler ahşap ürünlere hayat veriyor. Öğrenciler ahşaptan oyuncak, saat, duvar ve kapı süsleri üretip boyama işlemi yapıyor. Ahşap Öğretmeni Mehmet Mol el becerileri ve beyinsel motor güçlerini adına bu tür atölye çalışmalarının özel öğrencilere çok fayda sağladığını belirterek, “Atölyede vida söküp takma, ahşap zımparalama, kesme ve boyama işlemleri yapıyoruz. Böylece el ve göz konsantrasyonu sağlanıyor. Kendileri yeni şeyler öğrenip üretiyor” diye konuştu.

572 öğrencinin hizmet aldığı Türkiye’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan rehabilitasyon merkezinde özel öğrencilerin eğitimleri de devam ediyor. Eğitim sınıflarında öğretmenleri eşliğinde keyifli dersler yapan özel bireyler rehabilite ediliyor.



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