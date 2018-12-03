Özel eğitim öğrencileri 'O Ses Kilis Özel' için yarıştı - KİLİS
Özel eğitim öğrencileri "O Ses Kilis Özel" için yarıştı - KİLİS - Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nden ve etkinlikten detaylar - Özel eğitim öğrencilerinin katılımıyla "O Ses Kilis Özel" yarışması düzenlenmesi - Veliler ve öğrenciler eğlenceli anlar geçirmesi - Özel eğitim öğrencilerinin gösterilerinden görüntüler3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis 'te etkinlikler düzenlendiADIYAMAN (AA) - Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi. - Kilis Kilis 'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, kent genelinde eğitim gören özel eğitim öğrencilerinin katılımıyla "O Ses Kilis Özel" yarışması gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmalarda veliler ve öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.Yarışmanın ardından özel eğitim öğrencileri katı atıklara dikkati çekmek amacıyla podyuma çıktı.Günün modasını yansıtan giysilerin yanı sıra çöp poşetleri, karton koli ve plastik atıklardan yapılan kostümler ile tarihi motiflerin yer aldığı kıyafetler sergileyen öğrenciler büyük alkış aldı.