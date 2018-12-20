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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Özel çocukların 'özel' sergisi - KAYSERİ

Özel çocukların 'özel' sergisi - KAYSERİ

Özel çocukların "özel" sergisi - KAYSERİ - Özel çocukların "özel" sergisi - Özel çocukların konseri - Sergiden detaylar - ZİÇEV Kayseri Şube Başkanı Asuman Talaslıoğlu'nun konuşması Özel çocukların "özel" sergisi - KAYSERİ - Kayseri ZİÇEV'deki halk eğitim kurslarına katılan öğrencilerin bir yıl boyunca yaptıkları el emeği eserler, görücüye çıktı - Ahşap boyama, takı, el örgüsü, resim, yağlı boya gibi alanlarda eğitim alan engelli çocukların eserleri ilgi çektiKAYSERİ (AA) - Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Kayseri Şubesindeki halk eğitim kurslarına katılan çocukların bir yıl boyunca yaptıkları el emeği eserler görücüye çıktı.Bir alışveriş merkezinde açılan sergide, çocukların ahşap boyama, takı, el örgüsü, resim, yağlı boya gibi alanlardaki eserleri yoğun ilgi gördü.Sergiye katılanlara mini konser veren çocuklar, yaptıkları eserlerin önünde misafirlerini karşıladı.ZİÇEV Kayseri Şube Başkanı Asuman Talaslıoğlu, zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitim alınca neler yapabileceklerini bu sergi sayesinde gösterdiklerini söyledi.

Bir yıl boyunca ZİÇEV'deki çocukların kurslara katıldığını anlatan Talaslıoğlu, şöyle konuştu:"Melikgazi Kaymakamlığımıza çok teşekkür ediyorum. Halk Eğitim Merkezinden gelen öğretmenlerimizin emeği çok. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yüreğine, emeğine sağlık. Bu kurslar sayesinde çocuklarımız hem sosyalleşiyor hem ince motor becerileri gelişiyor. Ayrıca ailelerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz."

Engelli Çocuk Alışveriş Öğretmenler Öğrenciler Alışveriş Merkezi 

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