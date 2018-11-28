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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Özel çocukların havuz keyfi

Özel çocukların havuz keyfi

Çocukların havuzda görüntüsü

Yüzme Engelli Çocuk Şahit Sosyal Hayat 

-röportaj
-detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Özel çocuklar “Engelsiz ve Bağımsız Yaşamlar” projesi ile hamam ve havuz ile tanıştı. Uzmanlar eşliğinde etkinliklere katılan çocuklar bu proje ile yüzme terapisi alarak kendi bedenlerini tanıma fırsatı buldu. Özel çocuklar havuzda keyifli saatler geçirdi. Sosyal Etkinlikler Derneği (DÜSED) ve Yeşil Düzce Özel Eğitim uygulama Okulu ortaklığında, Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü desteğinde hazırlanan Engelsiz ve Bağımsız Yaşamlar projesi hamam ve havuz etkinlikleri ile devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca hibe almaya hak kazanan proje için, Düzce Dernekler Müdürü Yunus Karaman, Belediye Sosyal İşler Sorumlusu Gönül Asuk ve DÜSED ilgilileri bugün bir araya geldi. Dernekler İl Müdürü Yunus Karaman, heyecan veren ve duygulandıran bu proje ile engellilerin öz bakım ve eğitiminin yapılacağını belirtti.
Dernekler İl Müdürü Yunus Karaman, heyecan veren ve duygulandıran bu proje ile engellilerin öz bakım ve eğitiminin yapılacağını belirtti.
Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İlleri Müdürlüğü sorumlusu Gönül Asuk da, projenin detaylarından söz ederek, “20 öğrencimiz, 10 kız 10 erkek olmak üzere, gruplara ayırıp isimler koyduk, Aslanlar ve papatyalar olarak, 6 ay boyunca, Grand Beyaz Saray Otelde, havuzunda yüzme eğitimi alacaklar. 2. eğitimini almaya başladı çocuklar. Mutluluklarına, heyecanlarına hep beraber şahit olduk. Bu tarz projeler Düzce’miz ve çocuklarımız için çok büyük kazanç gerçekten. Bu projeleri, çocuklarımızın sosyal hayata kazandırılması ve ailelerinin yükünün biraz olsun azaltılması konusunda önemli görüyorum” dedi.
Program kapsamında 6 ay çocukların sinema ve tiyatro etkinliğine katılacaklarını söyleyen Asuk, 10 Aralık’ta yapılacak ilk etkinliğin tüm engelli çocuklara yönelik olacağını belirtti.

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