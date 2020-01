Özel çocukların çalıştığı bu kafede menüden servise her şey çok özel

-çocuklardan görüntü

- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu bünyesinde işletilen ve özel çocukların görev aldığı Niş Kafe’ye konuk oldu. Yemeğin hazırlanmasından servisine her işe destek veren çocuklar, Başkan Aktaş’ın ziyaretiyle moral buldu. Yoğun iş programına rağmen fırsat buldukça toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öğle yemeği için belki de Bursa’nın en özel mekanını seçti. Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu bünyesinde işletilen ve özel çocukların görev aldığı Niş Kafe’ye konuk olan Başkan Aktaş, kafenin down sendromlu şefi Yavuz Beyazıt tarafından karşılandı. Toplam 127 özel öğrencinin 13 farklı branşta atölye eğitimi aldığı okulun mutfak bölümü öğrencileri, yemeklerin hazırlanmasından sunumuna kadar her aşamasında bizzat görev aldı. Başkan Aktaş’a, çay servisi yapan Şef Yavuz Beyazıt, ardından ocağın başına geçip yemeklerin hazırlanmasına da yardım etti. Okul Aile Birliği bünyesindeki annelerin de gönüllü olarak çalıştığı kafede Başkan Aktaş’a, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, okul yönetimi, öğretmenler ve gönüllü anneler de eşlik etti. Tüm Bursalılar görmeli Kendisine servis yapan şef Yavuz Beyazıt başta olmak üzere kafede çalışan öğrenciler ve gönüllü anneler ile sohbet eden Başkan Aktaş, böyle bir ortamda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



Son yıllarda devlet tarafından engellilere yönelik ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bir taraftan bu okullarımız hizmet verirken, beraberinde buralarda yetişen çocuklarınızın kabiliyetlerini, becerilerini farklı alanlarda sergilemesi ve bunun bir kazanca dönüşmesi gerekiyor. Nilüfer İş Okulu’nda eğitim almış çocuklarımız ve anneleri burada Niş Kafe’ye hayat buldurmuşlar. Özel çocuklarımızın eğitimle beraber bu kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması için güzel bir mekan oluşturulmuş. Tüm Bursalı hemşehrilerimizden, Niş Kafe’yi ziyaret edip, bu güzel lezzetlerden tatmalarını, beraberinde iş okulu marifetiyle eğitim almış bu yavrularımızın becerilerini bizzat yerinde görmelerini istirham ediyorum. Ben bundan sonra da geleceğim. Bazı toplantılarımızı burada yapacağız. Bunun aynı zamanda sosyal sorumluluğun da gereği olduğunu düşünüyorum. Burada emeği geçen okul idaresini, öğretmenleri, gönüllü anneleri ve en önemlisi özel çocuklarımızı kutluyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Bu arada kafenin şefi Yavuz Beyazıt, yine okulun seramik atölyesinde özel olarak yapılan tabloyu günün anısına Başkan Aktaş’a hediye etti. (SA-UGR)



