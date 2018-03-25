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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Özel çocuklardan özel hizmet

Özel çocuklardan özel hizmet

Okuldan Genel Görüntü

Alışveriş Sosyal Sorumluluk Projesi Öğrenciler Gori Sosyal Sorumluluk 

-Down sendomlu çocukların servis yapması
-İDarecilere çay ve çikolata servisi
-Röportaj

( BİNGÖL - ÖZEL)- Bingöl'de Down sendromluların için yeniden düzenlenen kantinde 1'i kız 10 özel çocuk haftanın belirli günleri müşterilerine hizmet ediyor BİNGÖL

- Bingöl'de Down sendromluların için yeniden düzenlenen kantinde 1'i kız 10 özel çocuk haftanın belirli günleri müşterilerine hizmet ediyor Bingöl’de Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde zihinsel engelli ve down sendromlu öğrenciler eğitim görüyor. İlk, orta ve lise kategorisinde eğitim verilen merkezde, lise düzeyindeki öğrenciler okul idaresi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında işlevsiz olan kantin yeniden düzenlenerek 'Down Kafe' adı altında açıldı. Bu kafe de özel öğrenciler, servis hizmetleri ve garsonluk eğitimlerini uygulamalı olarak alıyor. 1'i kız 10 öğrencinin eğitim aldığı kafe de haftanın belirli günler tüm işleri bu çocuklar yaparak hayatın içine giriyor. Kantinin özel öğrenciler tarafından işletildiğini belirten Okul Müdürü Mehmet Tokuş, amaçlarının zihinsel ve Down sendromlu öğrencilere hem uygulamalı eğitim vermek hem de onları topluma kazandırmak olduğunu aktardı. “El becerilerini geliştirip sosyalleşiyorlar” Uygulama merkezinde eğitim gören çocukların burada idareci odalarına ve kantine gelenlere çay, çikolata ve su servisi yaparak hem el becerilerini geliştirdiklerini hem de hayata atılarak sorumluluk bilinci kazandıklarını belirten Okul Müdürü Tokuş, “İdareci arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle beraber sene başında kantinimizin işlevsiz olduğunu gördük ve bunu işlevsel hale getirmek için çocuklarımızla beraber böyle bir çalışmaya başladık. Tüm paydaşlarımızla görüş alışverişinde bulunduktan sonra çocuklarımız için sosyal boyutu olan bir proje gerçekleştirdik ve daha sonra sosyal sorumluluk projesi adı altında haftada birer gün olmak üzere kantinimizde görevlendirdik. Kantinimiz kumbara şeklinde çalışıyor ve çocuklarımızı da burada haftada bir görevlendirerek sosyalleşmelerini sağladık. Çocuklarımız burada idareci odalarına ve kantine gelenlere çay, çikolata ve su servisi yaparak hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de hayata atılarak sorumluluk bilinci kazanıyorlar. Yaptığımız bu etkinlikle aslında bu çocuklarımızın ne kadar çok şey yapabileceklerini ve hayatın içerisinde kendilerine göre değerlendirebilecekleri şeylerin olduğunu göstermek istedik" ifadelerini kullandı. Tokuş, özel çocukların yaptıkları işin hakkından fazlasıyla geldiklerini ve bu durumunun kendilerini çok mutlu olduğunu kaydetti.
(SA-HİV-
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