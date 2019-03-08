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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Özel çocuklardan kadınlara işaret diliyle özel mesaj İzle

Özel çocuklardan kadınlara işaret diliyle özel mesaj İzle

Öğrenciler tarafından hazırlanan klip

İşaret Dili Öğrenciler 

-Detay

( KOCAELİ )- İşaret diliyle kadınlara “Her şey seninle güzel” dediler KOCAELİ

- Kocaeli’de eğitim gören özel öğrenciler, işaret diliyle hazırladıkları kiliple tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, “Her şey seninle güzel” adlı şarkıya işaret diliyle klip çekerek tüm kadınlara armağan ettiler. Başiskele ilçesinde bulanan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, eğitmenlerinin de desteğiyle tüm kadınlar için klip hazırladı. Sadece özel gereksinimli öğrencilerin yer aldığı klipte “Her şey seninle güzel” şarkısını işaret diliyle anlatan öğrenciler, klibi tüm kadınlara hediye ettiler.
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