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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Özel çocuklardan Babalar Günü klibi

Özel çocuklardan Babalar Günü klibi

-Özel çocukların yer aldığı klip

( KOCAELİ )- Özel çocuklar, babaları için beden dili ile şarkı seslendirdi KOCAELİ

Rehabilitasyon Beden Dili Öğrenciler Rehabilitasyon Merkezi 


- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan özel öğrenciler, Babalar Günü’ne özel olarak beden dilleri ile “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısı seslendirerek hazırladıkları klibi babalarına hediye ettiler. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi özel öğrencileri, Babalar Günü için babalarına özel bir hediye hazırladılar. Eğitmenlerinin de yardımıyla "Bana bir Masal anlat Baba" şarkısını beden dili ile seslendiren özel öğrenciler, bu özel anları bir klip haline getirdi. Çok sayıda öğrencinin yer aldığı klipte babalarına olan sevgilerini gösteren öğrenciler, klibi Babalar Gününde başta kendi babaları olmak üzerine tüm babalara hediye ettiler. Özel çocukların yer aldığı klip, babaları tarafından ise büyük beğeni aldı. (MK-GY
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