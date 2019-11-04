Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Özel çocuklara terapi gibi kurs İzle

Özel çocuklara terapi gibi kurs İzle

kursiyerin kazaziye örmeleri

Siyer 

-Yüksel Kara'nın açıklamaları
-Kursiyerlerin açıklamaları
-detaylar

( TRABZON )- Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan “Kazaziye” kursuna gelen özel çocuklar sanat öğreniyorlar hem terapi görerek aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar TRABZON

- Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan “Kazaziye” kursuna gelen özel çocuklar hem sanat öğreniyorlar hem terapi görerek aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Yaptıkları çalışmalarla örnek olan kursiyerler kendilerine sunulan imkanı iyi değerlendirirlerken, El Sanatları Usta Öğreticisi Yüksel Kara çocukların kendilerine anlatılanları çok iyi bir şekilde uygulayarak başarılı olduklarını söyledi.

Kursun yaklaşık 4 aydır devam ettiğini belirten Kara, “Özel çocuklarımıza kazaziye öğretiyoruz. Şu anda kendilerine bakırdan zincir yaparak bileklikler yaptırıyoruz. Özel çocuklarımız hepsi lise mezunu. Evde durarak sıkıldıklarını dolayısıyla böyle bir kursa katılarak bir şeyler öğrenmek istediklerini belirttiler. Böyle bir kursun kendilerine çok iyi geldiğini bize söylediler. Onların normal kişiden hiç bir farkları yok. Söylediklerimizi gayet çok başarılı bir şekilde yapıyorlar. Biz de kendilerini çok rahat bir şekilde eğitiyoruz. Şu an sadece kazaziye yapıyorlar. Yaklaşık 4 aydır kurs görüyorlar. Bu zaman zarfından bayağı yol aldılar normalden daha başarılı diyebiliriz. Şu an bileklikler yaptılar. Yaptıkları ürünleri hem takarak aynı zamanda sipariş alarak mutlu oluyorlar. Bu kurs onlar için bir terapi diyebiliriz" dedi.
Kursiyerler de çok memnun olduklarını belirterek hem eğlendiklerini hem de sanat öğrenerek ekonomik katkı sağladıklarını söylediler. (BK-ÖS-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
2500 Rakımda Milyonluk Okul2500 Rakımda Milyonluk Okul
Uygulayarak ÖğreniyorlarUygulayarak Öğreniyorlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı