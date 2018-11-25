Özel çocuklara sağlıklı beslenme semineri

-Seminerden görüntü

-Tuğba Baldede ile röportaj

-Plaket takdimi



( KONYA ) KONYA



- Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Baldede, özel çocuklara sağlıklı beslenme ile ilgili seminer verdi. Konya Hospital Diyetisyeni Tuğba Baldede, Selçuklu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde down sendromlu çocuklara ve ailelerine yönelik sağlıklı beslenme semineri verdi. Katılımın yoğun olduğu seminerde Tuğba Baldede’nin sunumundan sonra çocuklar ve aileleri, sağlıklı beslenme adına merak ettikleri ne varsa diyetisyene sorma imkanı buldu. Özel çocuklara eğitim verdiklerini ve sağlıklı beslenme adına genel hatlarıyla neleri yapmaları, neleri yapmamaları gerektiğini konuştuklarını anlatan Diyetisyen Tuğba Baldede, “Bu proje de velilerimiz de yer aldı. Bu bizim için çok önemliydi, çünkü özel çocukların yaşantısında anne, babalar diğer çocuklara göre çok daha etkililer, çok daha rol modeller çocuklarımız için. O yüzden hem onlarla sohbet edip, he çocuklarla konuştuk” dedi.

“Aile de beslenme bilincinin oluşması çok kıymetli” Özel çocuklarda genetik yatkınlığın yanı sıra beslenme düzenin de çok önemli olduğunu söyleyen Diyetisyen Baldede, “Çünkü diğer çocuklardan farklı bir büyüme, gelişmesi olsa da yine onu ilerletmek, geriletmek de bizim elimizde. O yüzden aile de beslenme bilincinin oluşması çok kıymetli. Bunun üzerine konuştuk bizde beraber. Gün içerisinde nasıl beslenilmeli, neler de hata yapıyoruz, öğün atlamak, öğün geçiştirmek doğru mudur, kahvaltı yapıyor mu çocuklarımız, bunları konuştuk beraber. Ve velilerimizden, çocuklarımızdan gelen soruları aldık. Çok verimli bir konuşmaydı bizim için. Özel çocuklarımızın ve velilerimizin olduğu bu projede yer almak bizim için de çok mutluluk vericiydi. Umarım bundan sonraki yaşantılarda da bu kısa konuşmanın etkileri devam eder ve hayatlarını adapte ederler diye umuyoruz” ifadelerini kullandı. Program, okul müdürünün Diyetisyen Tuğba Baldede’ye plaket takdim etmesinin ardından sona erdi.

