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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
'Özel Çocuklara Özel Materyaller' projesi - IĞDIR Haberi

'Özel Çocuklara Özel Materyaller' projesi - IĞDIR Haberi

"Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi - IĞDIR - Okuldan görüntü - Materyal kolileri - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er'in konuşması - Detaylar - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er: - "Dilerim bu materyaller bu özel çocuklarımıza, okullarımıza çok ciddi katkı yapar. Çocuklarımızın gelişmesine, eğitim anlamında gelişmesine ciddi destek olur"IĞDIR (AA) - Iğdır 'da özel eğitim sınıfı bulunan okullara materyal desteği verildi.
Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından desteklenen "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ve Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün katılımıyla kentin Enginalan köyündeki Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda program düzenlendi.
Programda konuşan Bakan Yardımcısı Er, "Yaklaşık 2 yıl önce bu proje başladığında, çocukların eğitiminde kullanacakları materyalleri Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne bağlı iş yurtları ve Milli Eğitim Bakanlığının ders aletleri yapım merkeziyle beraber ürettik." dedi.
Çocukların eğitsel anlamda gelişmesine katkıda bulunacak her türlü tedbiri almanın görevleri ve sorumlulukları olduğunu aktaran Er, "Materyallerde kullanılan malzemelerin tamamına yakını yerli, sağlıklı ve hijyenik maddelerden oluşmaktadır. Dilerim bu materyaller bu özel çocuklarımıza, okullarımıza çok ciddi katkı yapar. Çocuklarımızın eğitim anlamında gelişmesine ciddi destek olur." diye konuştu.
Programda, projenin tanıtım filminin izlenmesinin ardından Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine, özel eğitimde kullanılan çeşitle materyaller dağıtıldı.

Tanıtım Filmi Kullar Öğrenciler 

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