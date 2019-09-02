Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Özel çocuklar sokak hayvanları için hazırlanan kulübeleri boyadı

Özel çocuklar sokak hayvanları için hazırlanan kulübeleri boyadı

Engelli gençlerin hayvan kulübelerini boyaması, belediye başkanı Vefa Salman ile el izi bırakmaları, engelli bir gencin konuşması, Yalova Belediye Başkanı vefa Salman’ın konuşması, gençlerin kampanya sloganını söylemeleri

( YALOVA )-Özel çocuklardan "Bir el, bin pati" projesi YALOVA

Belediye Başkanı Öğretmenler Öğretmen Hayvan Sokak Hayvanları 


- Yalova’da “Bir el, bin pati” projesiyle özel çocuklar sokak hayvanları için hazırlanan kulübeleri boyadı. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden 9 özel çocuk, sokak hayvanlarının kulübelerini boyadı. Resim öğretmenleri nezaretinde çocuklar boyama ve el baskısı yaptı. Türkiye’ye mesaj vermek için Yalova Belediyesi önünde buluşan özel çocuklar, Belediye Başkanı Vefa Salman ile birlikte boyanan kulübelere el baskısı yaptı. Projede renkli görüntüler ortaya çıktı. Özel çocukların yaptığı birbirinden güzel kulübeler Başkan Vefa Salman’a hediye edildi. Özel çocukların hayatın her alanında istihdamını sağlayan Başkan Salman, özel çocuklara ayrı ayrı teşekkür etti. Vefa Salman, “Yalova’dan Türkiye’ye mesaj vermek istedik. Bu uygulamamız ile sokakta yaşayan canlarımızın hem barınaklarda yaşamalarını sağladık, hem de özel çocuklarımızla birlikte farklı bir faaliyet gerçekleştirdik. Projemizi il merkezinden başlattık ve 14 mahallemizde çoğaltarak devam ettireceğiz. Resim öğretmenlerimizin şekillendirdiği ve özel çocuklarımızın boyadığı kulübelere biz de el baskısı ile destek verdik. Örnek bir projeye imza attığımızı düşünüyorum. Çalışmalarımız kış aylarında da devam edecek” dedi.

İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı