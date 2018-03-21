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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Özel çocuklar doyasıya eğlendi Haberi

Özel çocuklar doyasıya eğlendi Haberi

- özel öğrencilerin eğlenmesi

Rehabilitasyon Farkındalık Uttu Farkındalık Yaratma Öğrenciler 

-- sanatçılar ile öğrenciler şarkılar söylemesi
-- özel öğrenciler pasta kesimi
-- detaylar
-- Fethiye Evi Gönülleri öncüsü Nesrin Saatcı röportaj

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel öğrenciler “Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” dolayısıyla müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler. Fethiye Evi Gönülleri tarafından düzenlenen etkinlikte, özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören 100'e yakın öğrencilerle gönüllüler buluştu. Fethiye belediyesi sanatçıları Adem Kazan ile Mustafa Selçukoğlu’nun söylediği hareketli türküler eşliğinde doyasıya oyun oynayan down sendromlu öğrenciler ve aileleri doyasıya eğlenme fırsatı buldular. Etkinlikte dans edip şarkı söyleyen özel çocuklar, daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı kestiler. Öğrencilerin velileri de cep telefonlarıyla çocuklarının mutlu anlarını kaydetti.
Fethiye Evi Gönülleri öncüsü Nesrin Saatcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl Fethiye evi gönüllüler olarak 21 Mart’ta farkındalık yaratmak adına etkinlikler düzenliyoruz. Gönüllüler olarak engelliler için farklı etkinlikler yaptıklarını belirten Saatcı " Down Sendromlular bizler için özel. Sosyal medyadan etkinliğimizi duyuruyoruz. Herhangi bir destekçi de istemiyoruz. Sadece duyarlı, farkındalığı yaşamak isteyenler buraya gelsin istiyoruz.” dedi.
Onlar hayatta sevgiden başka hiçbiryeş beklemeyen melekler. Bu kirli dünyada,tuttuğunuz elinizde karıyor. Onlara verdiğiniz değer karşısında küçücük bir gülümsemeleri ve boyunlarınıza sarılmaları paha biçilemez dedi.
(MY-İK)
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